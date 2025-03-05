Глава Чехова провел личный прием жителей округа

Глава Чехова Михаил Собакин совместно с городским прокурором Вадимом Шишкиным провел личный прием жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Граждане обратились с вопросами по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию собственного жилья, благоустройству, экологии и работе управляющих компаний. Михаил Собакин дал разъяснения по каждой просьбе и назначил ответственных лиц.

Глава округа отметил важность активного участия жителей в процессе улучшения качества жизни в муниципалитете и призвал граждан не оставаться равнодушными к вопросам своего города.

Жители муниципалитета могут записаться на прием следующими способами: заполнить соответствующую форму на официальном сайте администрации или лично обратиться в службу по работе с обращениями граждан на Советской площади, 3, кабинет № 2.

Консультацию о записи на прием каждый может получить по телефону: 8 (496) 726-89-96.