Глава Чехова провел личный прием жителей

Староста деревни Васькино Роман Болгов обратился к Михаилу Собакину с вопросами по развитию населенного пункта и комфортному проживанию. «Договорились, что все вопросы мы забираем в работу, но решение по ним не может быть сиюминутное. При формировании муниципальных и региональных программ на будущий год мы обязательно внесем предложения старосты», — отметил глава округа.

Другие обращения касались земельно-имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, патриотического воспитания и развития туризма.

Жители Чехова могут записаться на прием к главе муниципалитета по телефону: 8(925)779-50-70. Также можно лично обратиться в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: Советская площадь, дом 3, кабинет № 2.