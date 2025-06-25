Глава Чехова провел личный прием жителей

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», Михаил Собакин провел личный прием граждан. Встреча состоялась в администрации муниципалитета.

Староста деревни Васькино Роман Болгов обратился к Михаилу Собакину с вопросами по развитию населенного пункта и комфортному проживанию. «Договорились, что все вопросы мы забираем в работу, но решение по ним не может быть сиюминутное. При формировании муниципальных и региональных программ на будущий год мы обязательно внесем предложения старосты», — отметил глава округа.

Другие обращения касались земельно-имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, патриотического воспитания и развития туризма.

Жители Чехова могут записаться на прием к главе муниципалитета по телефону: 8(925)779-50-70. Также можно лично обратиться в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: Советская площадь, дом 3, кабинет № 2.

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