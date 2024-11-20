Глава Чехова провел личный прием граждан

Михаил Собакин провел личный прием граждан и ответил на вопросы жителей. Ситуации, требующие более глубокой проработки, будут взяты на контроль.

Вопросы касались устройства водоотведения, дорог, установления публичного сервитута и земельно-имущественных отношений. С каждым жителем глава индивидуально обсудил их вопросы и дал пояснения.

Записаться на прием к главе можно по телефону: 8 (496) 726-89-96, или заполнив форму на официальном сайте администрации Чехова.

Отметим, жители также могут обратиться за консультацией в территориальные отделы. В селе Троицкое специалисты принимают по будням в доме № 4/1 или по телефону: 8 (496) 724-32-46. Стремиловское подразделение работает в селе Дубна в доме № 30. Сельчане могут также позвонить по номеру телефона: 8 (496) 424-91-17. Баранцевский отдел открыт в Новом Быту на Новой улице в доме № 8А. Вопросы принимают по телефону: 8 (496) 724-14-12.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».