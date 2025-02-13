Глава Чехова провел час по ЖКХ на тему содержания контейнерных площадок

Глава Чехова Михаил Собакин в рамках часа по жилищно-коммунальному хозяйству провел встречу на тему содержания контейнерных площадок в муниципалитете. Для мониторинга ситуации в округе используют камеры видеонаблюдения и чат-боты.

От жителей Чехова в администрацию поступают обращения по поводу вывоза твердых коммунальных отходов и несанкционированного складирования строительных и крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Глава муниципалитета Михаил Собакин поручил представителям управления жилищно-коммунального хозяйства обязать руководителей управляющих компаний в кратчайшие сроки привести все зоны для мусора в порядок. Для выявления нарушений и для быстрого реагирования на ситуацию в округе работает система видеонаблюдения, а также чат-боты.

«Действующие нормы вывоза отходов устарели и требуют пересмотра. В этой связи поручил в суточный срок внести изменения в план-график вывоза твердых коммунальных отходов, а также срочно доработать обновленный реестр отходообразователей», — рассказал Михаил Собакин.

Напомним, за несанкционированный сброс строительных и крупногабаритных отходов на обычных контейнерных площадках предусмотрен штраф.