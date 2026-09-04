Глава Чехова проконтролировал реконструкцию котельной № 20

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Модернизация объекта в селе Молоди позволит повысить качество теплоснабжения и автоматизировать систему управления. Ремонт котельной, введенной в эксплуатацию в 1978 году, проходит благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.

Рабочие установили четыре котла мощностью 1500 киловатт и три сетевых насоса. Также заменили газовое оборудование, смонтировали станцию химводоподготовки, теплообменное оборудование системы горячего водоснабжения и шкафы управления. Сейчас специалисты укрепляют каркас здания, монтируют системы отопления и ремонтируют кровлю. Потом они обновят фасада котельной.

«В результате реконструкции котельная будет полностью автоматизирована и оснащена датчиками для передачи данных в центральную аварийно-диспетчерскую службу, что позволит оперативно контролировать работу объекта и своевременно реагировать на любые отклонения нормативных значений», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Объект обеспечивает теплом шесть многоквартирных домов, школу, дом культуры и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аистенок».