Глава Чехова проконтролировал обустройство дороги в Антропове

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проверил ход работ по строительству дороги в деревне Антропово, где находятся участки многодетных семей. Основные процессы на объекте площадью почти 2 753 квадратных метров практически завершены.

До 30 июля подрядчик завершит обустройство кюветов и установку водопропускных труб, что важно для защиты полотна от размывания во время осадков.

Чтобы дорога служила долго и выдерживала любую погоду, все сделано по технологии: разработан грунт, уложены подстилающие и выравнивающие слои из песка, затем сам щебень, для прочности и долговечности дополнительно проложена прослойка из нетканого синтетического материала.

За последние пять лет в муниципальном округе Чехов построено 10 дорог к участкам многодетных семей общей протяженностью более 20 километров. В 2026 году обустроено три такие дороги. Планируется, что до конца 2028 года все поселки многодетных семей будут обеспечены удобными подъездными путями.