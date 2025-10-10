Глава Чехова проинспектировал готовность коммунальной техники к зиме

Традиционно в первой половине октября в Чехове проводится смотр коммунальной техники и оценивается готовность предприятий и персонала к началу зимнего сезона. Свои автопарки представили управляющая компания «Чеховское благоустройство» и производственный комплекс «Чеховский» компании «Мосавтодор».

«Напомню, что год от года число муниципальных дорог увеличивается. Мы принимаем на баланс бесхозные дороги и начинаем их обслуживать. Только за последние годы протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за МБУ „Чеховское благоустройство“, увеличилась более чем на 200 километров и сегодня составляет 938,6 км, среди них есть дороги с усовершенствованным покрытием — 306,3 км, а также с грунтовым и переходным покрытием — 632,3 км. Протяженность региональных дорог, которые обслуживает „Мосавтодор“, составляет 381 километр. Помимо дорог, уборке подлежат и такие объекты, как дворовые территории, внутриквартальные проезды, общественные территории, детские игровые и спортивные площадки», — рассказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Часть техники переоборудуют под зимнее содержание дорог, общественных пространств и внутридворовых территорий. На данный момент специалисты проводят ревизию всего оборудования.

В этом сезоне будет задействовано более 60 единиц большой техники, включая тракторы, самосвалы, погрузчики, грейдеры и другие виды. Также задействуют средства малой механизации — мотощетки, снегоуборщики, мини-транспортеры и прочее. В периоды обильных снегопадов к расчистке привлекут подрядные организации.

В уборке улиц и дворов задействуют более 150 рабочих, среди которых уборщики территорий, дорожные рабочие, разнорабочие и водители. Все они уже обеспечены спецодеждой и сезонным инвентарем в достаточном количестве. В ходе осмотра глава округа дал поручение руководству муниципальной компании дополнительно приобрести ручные снегоочистители и лопаты.