Глава Чехова принял участие в заседании президиума регионального политсовета

Вместе с главой Чехова Михаилом Собакиным на заседании президиума областного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» присутствовал и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он рассказал о проведенной в регионе работе с жителями.

Игорь Брынцалов сообщил, что депутатский корпус «Единой России», включая Государственную думу и местные советы, провел более 12 тысяч отчетных мероприятий с участием свыше 170 тысяч жителей региона.

«В муниципальном округе Чехов мы с депутатами провели отчеты в формате встреч с жителями, трудовыми коллективами, бизнес-сообществом, а также со старостами и лидерами общественного мнения», — рассказал Михаил Собакин.

Этот год объявлен Годом муниципального депутата. Игорь Брынцалов отметил высокую вовлеченность народных избранников в отчетную кампанию и анонсировал проведение Форума муниципальных депутатов.