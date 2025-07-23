Глава Чехова принял участие в традиционном Дне донора

Временный пункт приема донорской крови организовали на базе Дворца культуры «Дружба». В ежеквартальной акции, которую организовали администрация Чехова совместно с Московской областной станцией переливания крови поучаствовал глава округа Михаил Собакин.
Руководитель муниципалитета рассказал, что никогда не пропускает День донора. «В округе более 3,5 тысячи человек являются донорами. Это люди, которые каждый раз отзываются на потребность в безопасной крови и ее продуктах. Выражение „донорство — тихий подвиг“ отражает суть безвозмездной сдачи, которая часто остается незаметной для широкой публики, но спасает множество жизней», — отметил Михаил Собакин.
В каждой акции в Чехове участвуют около 50 человек. «Приходят уже бывшие доноры, доноры со стажем, молодые люди, студенты. Те, кто желает помочь своим близким», — рассказала врач-трансфузиолог выездного отдела Московского областного центра крови Светлана Кошелева.
Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Наиболее востребована вторая и третья группы крови с отрицательным резус-фактором.
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