Глава Чехова принял участие в традиционном Дне донора

Руководитель муниципалитета рассказал, что никогда не пропускает День донора. «В округе более 3,5 тысячи человек являются донорами. Это люди, которые каждый раз отзываются на потребность в безопасной крови и ее продуктах. Выражение „донорство — тихий подвиг“ отражает суть безвозмездной сдачи, которая часто остается незаметной для широкой публики, но спасает множество жизней», — отметил Михаил Собакин.