Глава Чехова принял участие в стратегической сессии по трансформации ЖКХ

Трансформацию в сфере ЖКХ в Московской области обсудили на стратегической сессии в правительстве региона. В мероприятии принял участие глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем вступительном слове отметил важность встречи и акцентировал внимание ее участников на проблемах теплоснабжения и водоснабжения.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — широкое понятие, но сегодня акценты мы сделаем на теплоснабжении и всем, что связано с водой. Подготовили стратегическую сессию для отраслевиков, которая, надеюсь, станет отправной точкой для трансформаций в каждой команде, каждом предприятии», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По словам главы региона, главная задача — привлечь в отрасль профессионалов. Для этого важно выстроить работу системно и все планировать в долгосрочной перспективе. А также улучшить финансово-хозяйственную деятельность в области раздельного сбора отходов. Необходима цифровизация отрасли и повышение качества тепло- и водоснабжения.

На стратегической сессии также прошли тренинги по управлению ЖКХ, финансам и стандартам работы ресурсоснабжающих организаций. Представители муниципалитетов, ЖКХ и правительства представили свои идеи, лучшие из которых возьмут на вооружение.

«Лучшие из представленных моделей управления отраслью жилищно-коммунального хозяйства будем внедрять у себя в муниципальном округе Чехов», — отметил Михаил Собакин.