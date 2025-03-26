Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин стал участником II всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который прошел в Тульском областном центре молодежи. Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента.

Форум собрал свыше 700 человек, включая руководителей федеральных органов власти, членов проектных команд, экспертов и глав муниципалитетов. В рамках круглых столов и дискуссионных площадок участники обсудили актуальные аспекты развития спортивной инфраструктуры, популяризации здорового образа жизни и роль органов местного самоуправления в развитии физической культуры.

Глава Чехова отметил, что в округе функционируют около 240 спортивных сооружений. В 2024 году для жителей провели более 230 тематических мероприятий.

На территории муниципалитета также действуют две спортивные школы, где тренируются около 2 тысяч людей.