В День местного самоуправления руководитель округа Михаил Собакин принял участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Мероприятие, состоявшееся по поручению президента России, собрало более четырех тысяч участников из 89 регионов страны.

Обращаясь к участникам форума, глава государства Владимир Путин отметил, что работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, а предстоящий обмен опытом, лучшими практиками внесет свой вклад в повышение качества жизни граждан и в достижение национальных целей развития страны.

Среди участников были как представители власти разных уровней, так и сферы бизнеса. Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента Российской Федерации.