Глава Чехова принял участие в форуме городов-побратимов

20 ноября в Красногорске прошел 13-й форум городов‑побратимов России и Белоруссии. На мероприятии в Доме Правительства Московской области присутствовали представители двух стран. В их числе был и глава Чехова Михаил Собакин.

Более 27 лет назад город Чехов установил побратимские отношения с городом Копыль Минской области. В рамках сотрудничества происходит обмен опытом и активное развитие связей между школьными, творческими и спортивными коллективами. В конце сентября артисты из Чехова приняли участие в фестивале городов‑побратимов в Витебске, заняв там первые места.

В приветственной телеграмме к участникам форума президент России Владимир Путин отметил: «Побратимские связи, объединяющие десятки городов наших стран, и партнерское взаимодействие, налаженное между молодежными организациями, несомненно, являются важными составляющими союзнических российско-белорусских отношений. Регулярные контакты, осуществляемые по этим каналам народной дипломатии, дают возможность для разработки и реализации полезных совместных проектов в социальной, научной и гуманитарной сферах».

В рамках форума обсуждались приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Присутствующие отметили, что необходима консолидация усилий в ответ на внешние вызовы. На встрече вспомнили и историю, объединяющую два государства: начало военных действий против Советского Союза и бомбардировку Брестской крепости 22 июня 1941 года. В современных условиях важно укрепить связи, чтобы противодействовать попыткам разделения братских народов.

«Белоруссия остается не просто нашим добрым другом, но и стратегическим партнером. Сегодня перед городами стоят новые вызовы и возможности. Нам необходимо расширять сферы взаимодействия и еще активнее развивать сотрудничество городов-побратимов России и Белоруссии. Оно служит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух братских стран, способствуя общему процветанию и благополучию», — подчеркнул Михаил Собакин.

Внимание участников форума привлекла также выставка художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса. Портреты героев Специальной военной операции». Серия портретов волонтеров, добровольцев и медицинских работников выполнена углем на крафтовой бумаге. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии международной ассоциации «Породненные города».