Глава Чехова принял участие в донорской акции
Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и Национальному дню донора. В акции, состоявшейся во Дворце культуры «Дружба», поучаствовал и руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
В переливании крови в Подмосковье ежегодно нуждаются почти 60 тысяч пациентов, и с каждым годом их число растет. Чтобы не оставаться в стороне и иметь возможность помочь людям, ежеквартально администрация Чехова и Московская областная станция переливания крови проводят Дни донора.
«Сегодня я и все пришедшие стали участниками эстафеты „Доноры крови — наследники Победы“. Это очень почетно и важно — поддержать всех, кто сегодня нуждается в нашей крови», — отметил Михаил Собакин.
Процедура донации — не из самых приятных, зато очень полезная, уверяют специалисты. «Во-первых, это полное удовлетворение от выполненной миссии, от того, что человек совершил доброе дело, помог кому-то спасти жизнь. Потом происходит некоторый стресс для организма, пока все ресурсы мобилизуются, и человек обновляется», — рассказала врач-транфузиолог выездного отдела Московского областного центра крови Светлана Кошелева.
Среди доноров есть и почетные, и те, кто приходят регулярно. Светлана Пятницкая сдавала кровь уже в седьмой раз. Она ходит на донацию каждые три месяца. Несколько лет назад девушка перенесла клиническую смерть, ей потребовалось несколько литров крови, после чего Светлана стала регулярно делиться своей кровью с другими.
За три часа работы пункта в нем побывало более ста человек. У каждого донора брали 450 миллилитров крови. Собранные материалы отправятся в больницы нуждающимся пациентам.