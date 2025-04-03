Глава Чехова принял участие в донорской акции

Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и Национальному дню донора. В акции, состоявшейся во Дворце культуры «Дружба», поучаствовал и руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

В переливании крови в Подмосковье ежегодно нуждаются почти 60 тысяч пациентов, и с каждым годом их число растет. Чтобы не оставаться в стороне и иметь возможность помочь людям, ежеквартально администрация Чехова и Московская областная станция переливания крови проводят Дни донора.

«Сегодня я и все пришедшие стали участниками эстафеты „Доноры крови — наследники Победы“. Это очень почетно и важно — поддержать всех, кто сегодня нуждается в нашей крови», — отметил Михаил Собакин.