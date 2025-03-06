Глава Чехова принял участие в богослужении в Анно-Зачатьевском храме

В первой седмице Великого поста прошло Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона, которое совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Вместе с жителями участие принял благочинный Чеховского церковного округа иерей Константин Семенов, духовенство и глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Во время Великого поста в православных храмах всегда исполняется покаянный канон святого Андрея Критского. С понедельника по четверг первой недели читают определенное количество песен, а в четверг пятой недели — весь канон целиком. Эти молитвы говорят об покаянии и очищения. Они нужны, чтобы помочь душе отвернуться от грехов и начать стремиться к исправлению жизни.

После завершения богослужения архиепископ Аксий обратился к прихожанам: «Дай Бог, чтобы Святой Четыредесятницы стала для нас периодом духовного роста, внутреннего преображения и совершенствования».