Глава Чехова принял участие в 26-й конференции МОПП

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Собакин принял участие в 26-й конференции МОПП муниципального округа Чехов. На мероприятии подвели итоги деятельности и обсудили предстоящую кампанию 2026 года, в ходе которой изберут депутатов Государственной думы и Московской областной думы.

По традиции вручили партийные билеты новым членам и благодарственные письма секретарям первичных отделений. В ходе конференции также избраны новые члены местного политсовета и делегаты на предстоящую 30-ю конференцию Московского регионального отделения.

«Поблагодарил коллег‑товарищей за большую проделанную работу и пожелал в наступающем году приложить еще больше усилий для развития нашего муниципального округа, на благо его жителей», — рассказал Михаил Собакин.

В настоящее время численность членов местного отделения составляет 1 123 человека, сторонников — 683. Они активно участвуют в социально значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа. Также работают 84 первичных отделения. В текущем году их деятельность была направлена на повышение авторитета организации.