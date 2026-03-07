Глава Чехова поздравил женщин округа с 8 Марта

В городском округе Чехов с размахом отметили Международный женский день — одной из главных праздничных площадок стал Дворец спорта «Олимпийский», где прошли концерты, церемонии награждения и теплые встречи. Глава муниципалитета Михаил Собакин лично поздравил жительниц округа, вручив награды тем, кто вносит значительный вклад в развитие города и безопасность страны.

Обращаясь к женщинам, Михаил Собакин назвал их мамами, бабушками, сестрами и женами — теми, кто поддерживает мужчин и подрастающее поколение. Он пожелал представительницам прекрасного пола всегда оставаться яркими и лучезарными, чтобы у них всегда была возможность поддержать и наставить близких.

Для участников клуба «Активное долголетие» подготовили выставку изделий ручной работы, а также танцевальные и песенные номера. Заведующая отделением клуба Елена Хвостова призналась, что, несмотря на давнюю историю праздника, именно 8 Марта особенно остро ощущаешь себя женщиной и хочется быть красивой и стройной. Участник клуба Валерий Самохвалов добавил, что, пожалуй, мужчины любят этот праздник даже больше, чем 23 февраля, ведь женщина — это все: мамы, бабушки, жены и любимые.

Особое внимание в этот день уделили матерям и женам погибших бойцов. Глава округа, благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий Куксов, депутат Госдумы Александр Коган, представители «Ассоциации СВО» и фонда «Защитники Отечества» встретились с семьями героев. Женщины поделились историями и подвигами своих близких. Игумен Сергий отметил, что потеря второй половины — это очень тяжелая боль на всю жизнь, и выразил надежду, что на подвиге этих семей удастся воспитать подрастающее поколение.

Михаил Собакин рассказал, что в планах муниципалитета — установка двух экранов, на одном из которых будут размещены истории бойцов, которые сегодня с нами, а на другом — тех, кто ушел, но память о них навсегда в сердцах жителей.

В честь праздника глава округа вручил почетные грамоты женщинам, внесшим значительный вклад в жизнь Чехова, безопасность жителей и проявившим активную гражданскую позицию. Награды получили сотрудники коммунальных предприятий, учителя, работники культуры, волонтеры, матери и жены участников СВО, а также представители правоохранительных органов и спецслужб. Депутат Госдумы Александр Коган, также вручивший грамоты, отметил, что весна никогда не наступит без женщин, и поблагодарил их за то, что они своей улыбкой и сердцем способны растопить любой лед.

Кульминацией вечера стал большой праздничный концерт, на котором выступили Александр Еловских и Алена Апина. После завершения программы всех женщин ждал приятный сюрприз — цветы и открытки от партии «Единая Россия».