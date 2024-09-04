Глава Чехова поздравил воспитанников школы № 10 с началом учебного года

Фото: Телеканал «360»

В школе № 10 в Чехове прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Поздравить учителей и учеников приехал глава округа Михаил Собакин.

В актовом зале в этот день звучали теплые слова и пожелания в адрес школьников. Ученики школы подготовили творческие выступления, музыкальные номера и стихотворения.

«Яркое подтверждение наших добрых начинаний — это увеличенное количество медалистов. А стобальниками мы почти в два раза приросли. Поэтому дорогие первоклашки, уважаемые выпускники, хочу вам пожелать в этот день неиссякаемой энергии на благо знаний», — сказал Михаил Собакин.

Глава Чехова осмотрел кабинеты первоклассников, а также подарил им вкусное лакомство — мороженое от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В целях безопасности в этом году линейки проходили в новом формате. Некоторые школы округа организовали онлайн-трансляции торжества.

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