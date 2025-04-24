24 апреля 2025 10:33 Глава Чехова поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

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В преддверии 80-летия Победы ветерану войны Тян Ян-Чину вручили знак почетного гражданина округа. Глава муниципалитета Михаил Собакин навестил юбиляра и поздравил его с днем рождения и присвоением почетного звания.

Михаил Собакин также передал Тян Ян-Чину поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тян Ян-Чин родился в китайской провинции Хэйлунцзян. В семилетнем возрасте с семьей сбежал от японцев в Советский Союз, где получил имя Леонид Григорьевич. В конце 1944 года он поступил в военную охранную команду Челябинска, где прослужил до Победы.

В 1962 году Тян Ян-Чин с семьей переехал в Чехов. Работал в лаборатории на заводе «Энергомаш» до 2024 года. Вместе с женой они вырастили двоих детей, трех внуков и уже трех правнуков. Сейчас за ветераном ухаживает его дочь Лариса Леонидовна.

Михаил Собакин поделился, что для него большая честь лично вручить награды ветеранам и отдать им дать уважения и бесконечной благодарности. «Каждый ветеран — это живая связь времен, это — судьба, наполненная испытаниями, болью, но главное – мужеством, стойкостью и безмерной любовью к Родине», — отметил глава Чехова.