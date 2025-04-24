Глава Чехова поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

В преддверии 80-летия Победы ветерану войны Тян Ян-Чину вручили знак почетного гражданина округа. Глава муниципалитета Михаил Собакин навестил юбиляра и поздравил его с днем рождения и присвоением почетного звания.
Михаил Собакин также передал Тян Ян-Чину поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Тян Ян-Чин родился в китайской провинции Хэйлунцзян. В семилетнем возрасте с семьей сбежал от японцев в Советский Союз, где получил имя Леонид Григорьевич. В конце 1944 года он поступил в военную охранную команду Челябинска, где прослужил до Победы.
В 1962 году Тян Ян-Чин с семьей переехал в Чехов. Работал в лаборатории на заводе «Энергомаш» до 2024 года. Вместе с женой они вырастили двоих детей, трех внуков и уже трех правнуков. Сейчас за ветераном ухаживает его дочь Лариса Леонидовна.
Михаил Собакин поделился, что для него большая честь лично вручить награды ветеранам и отдать им дать уважения и бесконечной благодарности. «Каждый ветеран — это живая связь времен, это — судьба, наполненная испытаниями, болью, но главное – мужеством, стойкостью и безмерной любовью к Родине», — отметил глава Чехова.
«Русал» пригрозил Германии судом за требование выплаты 213 млн евро
Областной фестиваль творчества для людей с ОВЗ прошел в Озерах
Еще 12 дворов благоустроят в Щелкове в 2025 году
Подмосковных IT-специалистов пригласили на Кубок России по робототехнике
Еще 50 тысяч жителей Подмосковья продлили рецепты на лекарства с помощью робота
Новый аппарат для рентгена установили в Зарайской больнице
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте