Глава Чехова встретился с воспитанниками олимпийского училища

В училище олимпийского резерва № 4 в День знаний прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Ребят поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В училище собрались тренеры, студенты всех курсов. Поздравить их приехал глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Городской округ Чехов славен тем, что является неофициальной столицей спорта в Подмосковья. Потому что из училища, из „Чеховских медведей“, из нашего „Олимпийского“ вышли олимпийские спортсмены и олимпийские чемпионы», — отметил он.

Для кого-то этот день стал началом последнего курса учебы. Старшие по традиции на бумажных самолетиках написали напутствия тем, кто пришел им на смену. Завершилось мероприятие торжественной клятвой студентов-первокурсников.

«Здесь ребят мы учим не только математике, русскому и специальным предметам, но еще мы их учим играть в гандбол, водное поло — мы учим их побеждать! Обычная спортивная жизнь и студенческая у нас сильно переплетены», — рассказала директор училища олимпийского резерва № 4 Татьяна Подорожная.