Глава Чехова поздравил почетного жителя округа Владимира Максимова с 80-летием

Теплые слова, адресованные Владимиру Максимову, Михаил Собакин разместил в своих социальных сетях.

«Мы гордимся тем, что вы являетесь частью истории нашего округа, Подмосковья и всей страны и продолжаете вносить вклад в развитие спорта и укрепление здоровья нации. Вы — человек, который умеет ставить цели и достигать их. Низкий поклон вам за ваши спортивные победы, за труд и воспитание чемпионов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Новых побед и спортивных достижений еще на долгие годы!» — сказал руководитель муниципалитета.

Владимир Максимов начал заниматься гандболом в юности, а позже построил выдающуюся карьеру. За сборную Советского союза он провел 172 матча и забил 690 мячей, что стало национальным рекордом. В 1976 году завоевал олимпийское золото, став капитаном команды.

После завершения карьеры игрока Владимир Максимов добился успехов как тренер, приведя сборную России к олимпийскому золоту в 2000 году. С 2001 года тренирует «Чеховских медведей», которые под его руководством 21 раз становились чемпионами России, 12 раз обладателями Кубка России и девять раз обладателями Суперкубка Российской Федерации. В 2010 году команда завоевала Кубок Кубков Европейской гандбольной Федерации.

Кроме того, Владимир Максимов активно участвует в общественной жизни. По его инициативе был создан любительский гандбольный турнир «Герои города» для команд всех возрастов, который стал крупнейшим в России.