Глава Чехова поучаствовал в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья

На XI Съезде муниципальных образований Московской области подвели итоги работы за последние три года, обсудили актуальные вопросы, касающиеся деятельности органов местного самоуправления, и заключили соглашения о сотрудничестве. На съезде также уделили внимание вопросам безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная в своем выступлении отметила важность Совета муниципальных образований как площадки для обсуждения текущих проблем. «Главное — это развитие межмуниципального взаимодействия. Не нужно бояться задавать вопросы, важно делиться опытом и обсуждать подходы к работе в рамках Совета», — сообщила она.

Глава Чехова Михаил Собакин подчеркнул, что Подмосковье является лидером в области муниципального управления и внедрения передовых практик.

По инициативе Совета был принят закон, который наделяет органы местного самоуправления полномочиями по контролю за соблюдением правил пользования газом. Кроме того, были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Московской области, благодаря которым должностные лица местного самоуправления получили право составлять протоколы об административных нарушениях.

Совет муниципальных образований Подмосковья также объявил о запуске конкурса «Лучший сельский староста Московской области», который стартует в 2025 году и будет направлен на поддержку инициатив и проектов старост.

Кроме того, в рамках мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Партнерами Совета стали Общероссийская общественная организация «Здоровое Отечество», Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области и Московское областное отделение Российского союза сельской молодежи.

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