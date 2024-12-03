Глава Чехова посетит стройплощадку пристроя к школе № 3 на этой неделе

Обозначенную губернатором Подмосковья повестку обсудили глава городского округа Чехов Михаил Собакин и сотрудники администрации на еженедельном совещании. Они также обозначили предстоящие планы. Руководитель муниципалитета посетит стройплощадку пристроя к школе № 3 на текущей неделе.

Тема стабильного энергоснабжения в округе остается одной из самых актуальных. С начала года специалисты модернизировали свыше 10 километров кабельно-воздушных линий 6/10 киловольт и 80 комплектных трансформаторных подстанций. Энергетики установили более 20 трансформаторов, обновили выносные разъединители и опорные изоляторы. В селе Новый Быт установили новое оборудование центрального распределительного центра и питающий центр 35 киловольт «Бегичево». Помимо этого, они наладили работу оборудования мобильной подстанции 35 киловольт в деревне Васькино.

Городской округ Чехов вышел в лидеры по реализации программы модернизации контейнерных площадок. В этом году обустроили 38 зон для мусора, большая часть расположена в сельских населенных пунктах. В округе разместили три фандомата для сдачи вторсырья. В ближайшее время планируют установить еще 15 экоматов.

Ближайшая выездная встреча сотрудников администрации с жителями пройдет в селе Новый Быт 5 декабря в 18:00.

Кроме того, Михаил Собакин запланировал выезд на стройплощадку пристройки к школе № 3.

«На этой неделе мы отмечаем две значимые даты. Завтра в День неизвестного солдата у Братской могилы и памятника Воину-победителю в 12:00 состоится панихида и возложение цветов. А 5-го декабря, в день начала контрнаступления советской армии в битве за Москву, почтим память наших героев в деревне Леоново и на Стремиловском рубеже», — рассказал он.

На поле в деревне Леоново 7 декабря проведут военно-историческую акцию «Бой за Леоново». Ее участники пройдут «тропой памяти» и реконструируют сражения тех времен.

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