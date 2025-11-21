Глава Чехова посетил центр подготовки специалистов БПЛА

Центр расположен на аэродроме в деревне Волосово. Обучение проводят представители организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

С апреля 2023 года здесь готовят специалистов в области беспилотной авиации. С начала работы здесь подготовили уже почти 1200 специалистов, из них 873 — действующие военнослужащие. Недавно курс успешно завершили бойцы из Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Большую работу аэроклуб ведет по воспитанию и обучению подрастающего поколения. На базе центра реализуются проекты „Юнармейский десант“, „Суворовский десант“ и „Артиллерийская дуэль“. С 2018 года свыше пяти тысяч юнармейцев прошли здесь курсы дополнительного образования. В рамках проекта „Zащитник Отечества“ юнармейцы отряда „Орленок“ из Любучанской средней школы совершенствуют навыки управления БПЛА, изучают тактическую медицину и проходят начальную парашютную подготовку», — рассказал Михаил Собакин.

Михаил Собакин вручил выпускникам благодарственные письма. Такие курсы организуют здесь для всех желающих в рамках программ «Небо ждет смелых» и «Защитники Отечества».