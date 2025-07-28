Глава Чехова посетил одно из крупнейших логистических предприятий округа

Терминально-логистический комплекс «Чехов» — компания, которая является лидером контейнерной железнодорожной логистики в муниципалитете. На рынке она действует с 2015 года, а в округе — с 2022 года.

Это стабильное, успешно развивающееся предприятие, которое использует современные технологии для выполнения самых сложных работ.

В компании работают 150 сотрудников, часть из которых жители Чехова. Они отвечают за прием, формирование и отправление контейнерных поездов, а также за ремонт и хранение груженых и порожних контейнеров.

Сейчас на территории комплекса размещено около 1500 контейнеров, но площади позволяют принять еще до 10 тысяч. Глава Чехова обсудил с руководством комплекса планы дальнейшего развития и взаимодействия.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, для упорядочения бизнеса и обеспечения безопасности, в Подмосковье начнет действовать единый стандарт размещения контейнеров морского типа, который предусматривает регистрацию всех площадок и права собственности на землю, соответствие вида разрешенного использования, примыкание железнодорожных путей к станции или съезд к федеральным трассам, наличие договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами, материально-техническое обеспечение площадки.

«Сегодня в Подмосковье крупные ТЛК, имеющие недвижимость и платящие налоги, являются важными объектами для развития, а контейнерная торговля в наших „сухих“ портах — самая заметная в стране», — подытожил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.