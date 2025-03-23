Глава Чехова посетил филиал «Мострансавто»

На производственной базе МАП № 5 — филиала «Мострансавто» в Чехове — побывал глава муниципалитета Михаил Собакин. Он осмотрел автопарк и ознакомился с состоянием дел в компании.

За два года автопарк пополнился на 37 автобусов. Сейчас в нем 82 единицы техники, обслуживающие округ. Это ГАЗели, ПАЗы и ЛИАЗы.

Руководитель филиала отметил, что в ближайшее время по указанию из Москвы повысят зарплаты по ряду специальностей. Прибавка ждет слесарей, мойщиков и уборщиков.

«От города будет помощь с проживанием водительского состава, который приедет сюда работать. Также будет помощь оказана в направлении отдыха водителей. Это посещение бассейнов, спортзалов», — добавил директор филиала МАП № 5 Владимир Шилин.