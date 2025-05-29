Глава Чехова пообещал восстановить пострадавшие при атаке БПЛА дома

Муниципальный округ в ночь с 27 на 28 мая подвергся атаке беспилотников. Были сбиты четыре вражеских дрона, основную угрозу удалось нейтрализовать, люди не пострадали.
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин сообщил, что огонь уничтожил три дома в селе Троицкое — по улицам Новая и в СНТ «Мичуринец». На месте продолжают работать экстренные службы, которые ликвидируют последствия пожара и обеспечивают безопасность жителей.
Одной из пострадавших стала Надежда Таракина. Дома она находилась одна, муж был на работе. На улицу женщина выбежала буквально в одном халате и босиком. До приезда пожарных соседи пытались потушить огонь собственными силами, но тщетно. Оперативные службы прибыли незамедлительно, но спасти имущество не удалось. Все вещи, включая документы и телефон, сгорели.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также глава округа Михаил Собакин отметили, что вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь восстановить дома как можно скорее», — сказал Михаил Собакин.
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