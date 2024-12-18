Глава Чехова передал антидроновое ружье и спецобувь бойцам СВО

Глава Чехова Михаил Собакин передал бойцам специальной военной операции антидроновое ружье и специализированную обувь. Военные поблагодарили за помощь и рассказали, как важна поддержка.

В ходе встречи с волонтерами глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал на фронт антидроновое ружье и специализированную обувь для солдат. Эти вещи помогут бойцам на передовой в условиях боевых действий.

Представительницы волонтерского сообщества «Помощь добровольцам» рассказали, что у бойцов-штурмовиков есть большая потребность в таких предметах. Антидроновое ружье уже активно используется и помогает защитить солдат от вражеских беспилотников.

В ответ на помощь военнослужащие отправили видеообращение с благодарностью. «Спасибо администрации и волонтерам за маскировочные сети и антидроновое ружье. Это очень помогает нам на фронте», — сказано в видео.

Михаил Собакин отметил, что успехи армии подтверждают, что задачи специальной военной операции будут выполнены.