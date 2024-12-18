Глава Чехова назначил нового заместителя по вопросам дорожного хозяйства

Глава городского округа Чехов назначил нового заместителя, который будет курировать вопросы дорожного хозяйства и благоустройства. Александр Ротнов имеет два высших образования и богатый опыт работы в различных государственных и коммерческих структурах.

В 2009 году Александр Ротнов окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Экономика и управление на предприятии (связи)», а в 2013 году получил второе высшее образование по юриспруденции в Московском государственном открытом университете имени Виктора Черномырдина.

В своей профессиональной карьере он работал в прокуратуре города Москвы, Московском городском суде, а также занимал руководящие должности в коммерческих организациях, включая заместителя генерального директора в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.