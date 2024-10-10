Глава Чехова Михаил Собакин встретился со вдовой бойца СВО

Вдова погибшего в зоне СВО Алексея Вяткина Наталья приехала на личный прием к главе городского округа Чехов Михаилу Собакину. Обсудили сложности, которые сейчас испытывает семья военнослужащего, и наметили пути решения.

Алексей Вяткин получил повестку о мобилизации в октябре 2022 года. Он сразу же пришел на призывной пункт в военкомат, оттуда отправился в учебную часть и на фронт.

Мужчина окончил военную кафедру института и имел звание старшего лейтенанта и военную специальность танкиста. На передовой он служил командиром танкового взвода.

Во время выполнения боевой задачи в апреле 2024 года Алексея Вяткина ранили. Его доставили в госпиталь Подмосковья, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и боец погиб.

Старший сын Алексея Глеб окончил школу с золотой медалью, он стал одним из 100-балльников в этом году. Молодой человек поступил в престижны вуз. Младший Родион тоже отличник, учится в пятом классе.

На встрече побеседовали о трудностях и проблемах, которые сейчас есть у семьи погибшего военнослужащего. Вместе определили пути их решения.

«Помимо меня, на связи с Натальей останется куратор подмосковного филиала Фонда „Защитники Отечества“ в городском округе Чехов Елена Дорончева. Со своей стороны также продолжим оказывать семье необходимую поддержку и помощь», — отметил Михаил Собакин.

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