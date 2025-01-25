Глава Чехова Михаил Собакин проверил строительство набережной реки Теребенки

Набережную реки Теребенки благоустраивают благодаря программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Завершить работы планируют в текущем году. Подрядчик укладывается в сроки и даже опережает их.

Как рассказала генеральный директор ООО «Рост» Надежда Барило, на площадке уже готовы сваи под настил для дорожек. Она также добавила, что на набережной организуют все так, что каждый житель найдет для себя место отдыха по душе.

«Будет зона отдыха для детей, для подростков, для взрослого населения. Появится пляж, останется волейбольная площадка, обустроим две детские игровые зоны, спортивную площадку, столы для настольного тенниса установим», — поделилась Надежда Барило.