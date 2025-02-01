Глава Чехова Михаил Собакин проверил состояние дворов в поселке Чернецкое

В Чехове накануне выездной администрации традиционно проводят обходы. Глава муниципального округа Михаил Собакин совместно с профильными специалистами осмотрел состояние дворовых территорий в поселке Чернецкое.

Отдельное внимание во время проверки уделили входным группам и подъездам.

«Вы людям предоставьте альтернативу. Если они хотят, чтобы здесь был палисадник, дайте им возможность газоны поставить, дайте им цветы», — сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Комиссия сделала несколько замечаний по поводу не до конца убранного мусора и состояния бордюров и дорог.

«И надо планировать. Все лавочки поставить со спинкой. А то неудобно сидеть людям. Как минимум сдвигать сюда», — подчеркнул руководитель муниципалитета.