Глава Чехова Михаил Собакин проверил состояние дворов в поселке Чернецкое
В Чехове накануне выездной администрации традиционно проводят обходы. Глава муниципального округа Михаил Собакин совместно с профильными специалистами осмотрел состояние дворовых территорий в поселке Чернецкое.
Отдельное внимание во время проверки уделили входным группам и подъездам.
«Вы людям предоставьте альтернативу. Если они хотят, чтобы здесь был палисадник, дайте им возможность газоны поставить, дайте им цветы», — сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Комиссия сделала несколько замечаний по поводу не до конца убранного мусора и состояния бордюров и дорог.
«И надо планировать. Все лавочки поставить со спинкой. А то неудобно сидеть людям. Как минимум сдвигать сюда», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
Отметим, что такие обходы уже стали традиционными для муниципального округа. Благодаря им сотрудники администрации, сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства уделяют особое внимание точечным проблемам. Все вопросы, требующие решения, Михаил Собакин взял на личный контроль.