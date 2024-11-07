Глава Чехова Михаил Собакин проверил содержание дворов на улице Мира

В рамках регулярного мониторинга городских территорий Михаил Собакин провел инспекцию состояния дворов и общественных пространств на улицах Полиграфистов и Мира. В ходе проверки особое внимание уделили благоустройству дворовых территорий, состоянию детских площадок и тротуаров.

Среди ключевых поручений, данных руководителем, были задачи по улучшению системы водоотведения с дорог вблизи контейнерных площадок и проведению ямочного ремонта. Также Михаил Собакин указал на необходимость ликвидации граффити и приведения в порядок прилегающих территорий собственниками торговых объектов.

В ходе инспекции глава выслушал обращения жителей. Жительница дома № 6 по улице Мира выразила обеспокоенность состоянием подвала, неприятным запахом и нерегулярной уборкой подъездов. Управляющая компания обязалась до конца недели устранить все недостатки и установить замок на подвальной двери.

Жительница дома № 13 по улице Полиграфистов сообщила о проблемах с кровлей и уборкой подъездов. Специалистам поручено обследовать состояние кровли и предложить варианты локального ремонта. До конца недели сотрудники управляющей компании проведут уборку двора и подъездов.

Кроме того, среди прочих поручений значатся восстановление асфальтового покрытия и земляного покрова после ремонта теплотрассы, уборка мусора на контейнерных площадках, установка урн, обновление информационных стендов, обеспечение безопасности электрощитков в подъездах и вывоз старых покрышек.

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