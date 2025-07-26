Глава Чехова Михаил Собакин проверил ремонт дороги на улице Ильича

Руководитель муниципалитета встретился с подрядчиком, который обновляет дорожное покрытие на улице Ильича. Также ремонтные работы сейчас проходят на улицах Мира и Весенней.

Там демонтируют бордюрные камни и формируют песчаные подстилающие слои. Все работы планируют завершить до конца июля.

Реконструкцию дорог уже выполнили на улицах Дружбы, Полиграфистов, Мира, Молодежной, Лопасненской, а также в селах Шарапово и Стремилово, в деревне Манушкино. Сейчас специалисты фрезеруют дорожное покрытие на Советской площади, а на Первомайской улице установили бордюрные камни.

«Также параллельно проходят работы в селе Пешково», — рассказал заместитель начальника управления благоустройства администрации муниципального округа Чехов Николай Царук.

По словам Михаила Собакина, на встрече с подрядчиком обсудили необходимость оперативного нанесения дорожной разметки на уже обновленных участках и восстановления пешеходных тротуаров, которые пострадали во время замены бордюрных камней.

«Подрядчик заверил, что после завершения всех работ тротуары полностью приведут в порядок. Все возникающие неудобства связаны с технологическим процессом ремонта дорожного полотна», — добавил руководитель муниципалитета.