Глава Чехова Михаил Собакин проверил ремонт дороги на улице Ильича
Руководитель муниципалитета встретился с подрядчиком, который обновляет дорожное покрытие на улице Ильича. Также ремонтные работы сейчас проходят на улицах Мира и Весенней.
Там демонтируют бордюрные камни и формируют песчаные подстилающие слои. Все работы планируют завершить до конца июля.
Реконструкцию дорог уже выполнили на улицах Дружбы, Полиграфистов, Мира, Молодежной, Лопасненской, а также в селах Шарапово и Стремилово, в деревне Манушкино. Сейчас специалисты фрезеруют дорожное покрытие на Советской площади, а на Первомайской улице установили бордюрные камни.
«Также параллельно проходят работы в селе Пешково», — рассказал заместитель начальника управления благоустройства администрации муниципального округа Чехов Николай Царук.
По словам Михаила Собакина, на встрече с подрядчиком обсудили необходимость оперативного нанесения дорожной разметки на уже обновленных участках и восстановления пешеходных тротуаров, которые пострадали во время замены бордюрных камней.
«Подрядчик заверил, что после завершения всех работ тротуары полностью приведут в порядок. Все возникающие неудобства связаны с технологическим процессом ремонта дорожного полотна», — добавил руководитель муниципалитета.
Отметим, что в 2025 году в муниципальном округе Чехов обновят 22 муниципальные автомобильные дороги и 11 региональных. Помимо этого, обустроят три подъезда к участкам многодетных семей. Программу ремонта автодорог можно посмотреть по ссылке. Реконструкцию проводят по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».