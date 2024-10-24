Глава Чехова Михаил Собакин проверил подачу теплоносителя на котельной № 1

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел инспекцию на центральном тепловом пункте № 5 и котельной № 1 для контроля температурного режима подачи теплоносителя. Это связано с обращениями жителей микрорайона Полиграф о холодных батареях и недостаточном горячем водоснабжении при переключении котельных.

Центральный тепловой пункт № 5, расположенный на максимальном удалении от котельной, обслуживает дома на Московской улице. Сейчас нагрузка на первую котельную была возвращена, что позволило поднять температуру на 21 градус. В результате дома начали прогреваться и отопление поступает по графику. Работы по налаживанию системы горячего водоснабжения продолжаются.

На котельной № 1 Михаил Собакин проверил текущую ситуацию и обсудил увеличение нагрузки теплоносителя для ускорения прогрева горячей воды жителям улицы Весенней и Полиграфистов, а также части домов по улице Мира. Руководство согласовало с начальником котельной увеличение температуры на 10 градусов, что позволит полностью восстановить параметры горячего водоснабжения к утру.

«Спешить мы не можем, потому что гонка может спровоцировать новые повреждения. Прошу жителей проявить понимание и терпение», — отметил Михаил Собакин.

Напомним, что котельные № 1 и 2в включены в государственную программу масштабной модернизации. Уже заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ, и в следующем году на объектах планируется капитальный ремонт.

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