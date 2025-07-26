Глава Чехова Михаил Собакин проверил качество ремонта котельной № 17

В Чехове продолжают реконструировать объекты теплоснабжения. Глава округа Михаил Собакин побывал в микрорайоне Ровки, чтобы проверить как проходят работы по модернизации котельной № 17.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области котельную включили в масштабную программу реконструкции. Все работы планируют завершить в 2026 году.

Котельная № 17 обеспечивает ресурсом 10 многоквартирных домов, два частных дома, школу и детский сад. Протяженность тепловых сетей составляет 3,22 километра. С 12 по 25 августа объект остановят на планово-профилактический ремонт. Там проведут ревизию насосного оборудования отопления и горячего водоснабжения с заменой подшипников, вскрытие и герметизацию дефектных трубок теплообменников, осмотр и очистку газоходов котлов, ремонт запорной арматуры, замену неисправных задвижек. Помимо этого, специалисты проверят систему холодного водоснабжения, газового и электрооборудования.

Как рассказал Михаил Собакин, сейчас в котельной № 17 демонтировали четыре из пяти котлов.

«Там устанавливают два новых котла мощностью 500 киловатт и два котла по 1,5 мегаватт. Для них уже изготовили и монтировали силовые каркасы, скоро приступят к заливке фундамента. Рабочие завершают демонтаж трубопроводов прежних котлов», — добавил руководитель муниципалитета.

Михаил Собакин отметил, что необходимо проверить крышу котельной на наличие повреждений и протечек, а также в тестовом режиме заполнить тепловые сети для предотвращения возможных проблем в отопительный период.

После обновления котельная № 17 станет полностью автоматизированной. Все показатели будут в онлайн-режиме поступать на основной диспетчерский пункт ресурсоснабжающей организации.

«Сейчас еще работает старое оборудование, пока полностью не подготовили новое. Подразумевается работа котельной в автоматическом режиме», — поделился инженер Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального округа Чехов» Никита Попов.