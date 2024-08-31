Глава Чехова Михаил Собакин проверил готовность лицея № 4 к учебному году

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил лицей № 4 и проверил его готовность к предстоящему учебному году. Образовательное учреждение основано в 1958 году.

Лицей назван в честь известного краеведа из Чехова Алексея Прокина. Он преподавал в учреждении более 40 лет и создал музей, который рассказывает о достижениях выдающихся учеников и педагогического коллектива.

Лицей № 4 также увековечил на мемориальной стене имена выпускников, которые принимали участие в боевых действия. Владимир Новиков воевал в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды. Сергей Маленький посмертно награжден орденом Мужества за участие в боях в Чечне. Владислав Овсянников — участник специальной военной операции, который погиб, исполняя поставленную задачу. Его наградили орденом Мужества посмертно.

В этом году в лицее отремонтировали цоколь и асфальтовое покрытие, выполнили косметический ремонт кабинетов, пищеблока и музея, отремонтировали спортивной зал для начальных классов. В середине сентября заменят калитку и ворота. Возле здания обустроили дополнительные парковочные места, а в фойе школы — рамки металлодетектора.

«Мы понимаем, что данных мер, к сожалению, для такого здания недостаточно. Лицею необходим капитальный ремонт. Мы начнем подготовку документов для участия в государственной программе Московской области „Образование Подмосковья“ по капитальному ремонту школ», — подчеркнул Михаил Собакин.

Лицей готов к приему детей и полностью обеспечен учебниками.

Отметим, в этом году за парты сядут 744 ребенка, среди которых сформировано три первых класса и 24 класса общеобразовательной школы. Учебный процесс обеспечат в две смены из-за увеличения количества школьников.

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