Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с городским прокурором Вадимом Шишкиным проверили котельные. Сейчас коммунальщики готовят их к отопительному сезону.

На большинстве котельных округа уже провели профилактику, включая промывку систем и гидравлические испытания. К работам привлекли специалистов Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы, Ростехнадзора и Министерства чистоты.

«В этом году мы изменили подход к началу отопительного сезона. В конце августа все сети начнут заполняться самотеком. С наступлением холодов в систему будет поступать давление, что позволит быстро включить отопление и обеспечить тепло и комфорт для наших жителей», — рассказал Михаил Собакин.

В 2025 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе капитально обновят три котельные на Симферопольском шоссе, улице Чехова и в поселке Мещерское. Также реконструируют котельные в микрорайоне Венюково и в поселке Новый Быт.

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