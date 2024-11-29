Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с жителями в селе Троицкое

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с профильными специалистами проверил состояние территорий в селе Троицкое. В ходе осмотра он поручил провести обрезку деревьев вдоль пешеходной дорожки, установить скамейки у подъездов и привести в порядок входные группы.

Также Михаил Собакин распорядился проверить исправность световых кронштейнов и гирлянд, установленных на уличных фонарях.

Во время встречи с жителями были подняты вопросы перерасчета за некорректное начисление оплаты услуг ЖКХ, что ранее обсуждалось на «Выездной администрации». Глава округа заверил, что часть жителей уже получила перерасчёт, а для остальных корректировки будут проведены в ближайшее время.

В связи с недовольством жителей работой компании «ЖКХ города Чехов» и желанием вернуть управление домами муниципальной организации, МБУ «Чеховское благоустройство» получило лицензию на управление многоквартирными домами. Это позволит объединить обслуживание общественных территорий и жилых домов, повысив эффективность работы и контроль.

Среди других вопросов, поднятых на встрече, были открытие аптеки и хозяйственного магазина, улучшение состояния дворов и жилых домов, а также ремонт подъездов и кровель. Михаил Собакин подчеркнул, что такие встречи с жителями на местах в формате «Выездной администрации» позволяют оперативно решать актуальные проблемы ЖКХ и повышать качество жизни в округе.

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