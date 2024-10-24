Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с жителями деревни Васькино

Представители власти и энергетики рассказали о проделанной работе за текущий год. В конце июня была установлена мобильная модульная подстанция 35 кВ мощностью 16 МВА, получившая название «Фруктовая» в честь близлежащей улицы. Также реконструированы две линии электропередачи 6 кВт и заменены пять подстанций на более мощные аналоги. На случай непредвиденных ситуаций филиал энергокомпании «Южные электрические сети» создал резерв из мобильных генераторов и аварийных бригад.

Жители предложили создать единый чат для оперативного информирования о сроках устранения технологических отключений, в который войдут представители электросетей, администрации и старосты. Также жители обратились с просьбой вернуть клиентский офис в Чехов, так как поездки в соседний город неудобны для многих. Вопрос прорабатывается, а глава округа взял на контроль предоставление отдельного помещения.

Кроме вопросов энергоснабжения, обсуждались темы газификации садовых некоммерческих товариществ и уличного освещения. Все предложения и замечания жителей были зафиксированы для дальнейшей работы.

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