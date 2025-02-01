Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с предпринимателями округа

Во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялась встреча главы муниципального округа Михаила Собакина с местными предпринимателями. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы бизнеса и наметили планы на будущее.

Как отметил Михаил Собакин, малый бизнес тесно связан с жителями муниципального округа. И такие встречи организуют для того, чтобы помочь предпринимателям решить проблемы, связанные с торговлей.

«В начале года по инициативе администрации муниципального округа Чехов решили провести встречу с малым бизнесом, обсудить актуальные вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства на 2025 год, миграционной политики, а также послушать предпринимателей, как они видят будущее, развитие, что бы они хотели от нас получить. Мы поделимся обязательно нашим видением, опытом, советом», — рассказал начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Александр Акопов.