Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с предпринимателями округа
Во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялась встреча главы муниципального округа Михаила Собакина с местными предпринимателями. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы бизнеса и наметили планы на будущее.
Как отметил Михаил Собакин, малый бизнес тесно связан с жителями муниципального округа. И такие встречи организуют для того, чтобы помочь предпринимателям решить проблемы, связанные с торговлей.
«В начале года по инициативе администрации муниципального округа Чехов решили провести встречу с малым бизнесом, обсудить актуальные вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства на 2025 год, миграционной политики, а также послушать предпринимателей, как они видят будущее, развитие, что бы они хотели от нас получить. Мы поделимся обязательно нашим видением, опытом, советом», — рассказал начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Александр Акопов.
Решать актуальные вопросы и задачи помогает малому бизнесу и Торгово-промышленная палата.
«Это очень важное событие, потому что внимание самого главы и вообще власти муниципалитета к малому бизнесу имеет большое значение для его развития. Торгово-промышленная палата, как и в любом другом муниципалитете и регионе нашей страны, занимается защитой интересов бизнеса», — подчеркнул руководитель чеховского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Алексей Кокорин.