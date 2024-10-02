Глава Чехова Михаил Собакин провел расширенное общегородское совещание

В администрации городского округа Чехов состоялось общегородское совещание под руководством главы округа Михаила Собакина. На повестке дня обсуждались насущные темы и острые проблемы.

Главной темой встречи стала подготовка к осенне-зимнему периоду. Заместитель начальника управления ЖКХ администрации, Елена Ефременко, представила отчет о готовности инфраструктуры. Она подчеркнула, что на сегодняшний день гидравлические испытания выполнены в полном объеме. Также было проведено 128 противоаварийных тренировок, включая общеобластную тренировку 25 сентября по распоряжению вице-губернатора Евгения Акимовича Хромушина.

Следующим важным вопросом стала работа общественного транспорта и проблемы, связанные с нехваткой персонала. Для будущих водителей автобусов созданы благоприятные условия труда. Администрация разработала информационные листовки с подробным изложением условий приема и работы водителем автобуса на муниципальных маршрутах «Мострансавто». Эти материалы размещены в местах притяжения жителей.

Эти и другие вопросы находятся под личным контролем главы округа Михаила Собакина и профильных специалистов. Горожане с нетерпением ждут начала отопительного сезона. Первое тепло начнет поступать в детские сады и социальные учреждения уже в начале октября, после чего отопление будет подано и в жилые дома.

Работа общественного транспорта также постепенно нормализуется: водителям увеличили заработные платы и предоставляют отпуск в размере 42 дней. На работу приглашаются жители соседних регионов, которым будет предоставлено жилье.