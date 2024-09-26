Жителям Чехова напомнили способы записи на прием к главе округа

Всем обратившимся со своими проблемами горожанам разъяснили, какими исполнителями и в какие сроки вопросы будут решаться. Ответственные подразделения получили соответствующую информацию.

В администрации напомнили, что жители округа могут записаться на прием к руководителю муниципалитета двумя способами. Можно заполнить соответствующую форму на официальном сайте администрации Чехова или лично прийти в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: Советская площадь, дом 3, кабинет №2. Проконсультироваться о записи на прием к главе округа можно по телефону: 8(496)726-89-96.

Жители могут также задать свои вопросы Михаилу Собакину во время выездной встречи. Ближайшее мероприятие выездного формата пройдет в селе Троицкое 26 сентября в 18:00. На него можно прийти без предварительной записи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».