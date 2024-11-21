Глава Чехова проверил состояние улицы Гагарина

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел еженедельный обход на улице Гагарина. Он контролировал состояние дворов и общественных территорий, а также дал ряд поручений для улучшения обустройства района.

Собрав информацию о текущем состоянии дворов, глава округа отметил неудовлетворительное состояние старых скамеек, установленных у подъездов. Он поручил в следующем году заменить их на более удобные скамейки со спинками, чтобы создать комфортные условия для жителей. Также Михаил Собакин предложил расширить пешеходный переход за домом 106 и продолжить народную тропу, чтобы улучшить пешеходную доступность.

Кроме того, было рекомендовано установить полусферы возле домов № 114 и 120 для предотвращения парковки автомобилей в неположенных местах. В рамках дальнейших мероприятий в округе планируется вывоз мусора, покрышек и спиленных веток, а также установка новых урн, очистка дорог от смета и восстановление забора. Местные коммунальные службы будут работать над улучшением благоустройства: уборкой листвы и ликвидацией свисающих проводов, а также закрытием продухов в подвалах.

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