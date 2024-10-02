Глава Чехова Михаил Собакин провел мониторинг котельных округа

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с депутатом Государственной Думы Александром Коганом и заместителем министра энергетики Московской области Аркадием Собенниковым провели объезд котельных округа для мониторинга их работы в преддверии осенне-зимнего периода. Комиссия начала проверку с котельной № 1, обслуживающей 96 многоквартирных домов и 12 социальных объектов.

Уже заключен контракт на проектно-изыскательные работы для этой котельной, а капитальный ремонт планируется на 2025 год. В настоящее время котельная обеспечивает теплом социальные учреждения округа.

Михаил Собакин отметил, что к утру сегодняшнего дня более 50 зданий образовательных учреждений уже отапливаются, и в ближайшее время отопление будет подано в остальные помещения. Всего в процессе подачи теплоносителя задействовано 25 объектов теплоснабжения, из которых пять являются сезонными и начнут отопительный сезон 7 октября.

В рамках масштабной программы модернизации энергообъектов в 2025 году планируется капитальный ремонт на шести котельных округа Чехов. Уже заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ для пяти котельных, включая котельные № 1, № 2В, 4 на ул. Гагарина, № 5 в поселке Мещерское. До конца года планируется заключение контракта для котельной № 27 в Новом Быту.

Дополнительно, семь котельных, нуждающихся в реконструкции, были вынесены на межведомственную рабочую группу.

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