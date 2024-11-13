Глава Чехова Михаил Собакин провел личный прием жителей

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел традиционный личный прием граждан, на котором жители округа смогли озвучить свои обращения и предложения. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, предоставления служебного жилья, благоустройства территории и привлечения инвестиций в муниципалитет.

Все полученные обращения оперативно направлены в соответствующие профильные структурные подразделения для дальнейшей проработки и реализации.

Глава округа подчеркнул важность таких встреч для более тесного взаимодействия с населением и выявления актуальных проблем, требующих безотлагательного внимания. Он отметил, что открытый диалог с жителями помогает администрации более эффективно решать насущные вопросы и улучшать качество жизни в округе.

Напомним, жители могут записаться на прием к главе округа заполнив соответствующую форму на официальном сайте администрации или лично обратившись в службу по работе с обращениями граждан на Советская площади, 3, кабинет № 2. Дополнительную консультацию по вопросам записи на прием можно получить по телефону: 8(496)726-89-96.

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