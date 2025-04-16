Глава Чехова Михаил Собакин провел личный прием жителей округа

В администрации Чехова прошел личный прием руководителя муниципалитета Михаила Собакина, на котором отдельное внимание уделили вопросам благоустройства территорий округа. Жители смогли задать все интересующие их вопросы лично и получить на них ответы.
От горожан поступили обращения, касающиеся ремонта дорог, обслуживания многоквартирных домов и реализации программы капитального ремонта. Профильные службы получили четкие указания оперативно отреагировать на каждую жалобу и при необходимости выезжать на места для более детального изучения ситуации. Этот подход помогает не только повысить качество обслуживания, но и построить доверительные отношения между администрацией Чехова и местными жителями.
Напомним, что записаться на прием к главе можно через специальную форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов.
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