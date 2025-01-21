Глава Чехова Михаил Собакин провел личный прием жителей

Еженедельно глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин беседует с горожанами и помогает им решить актуальные проблемы. В этот раз жители обратились с вопросами ремонта дороги и обследования жилого помещения в многоквартирном доме.

К главе Чехова на личный прием приехал житель деревни Люторецкое. Он попросил отремонтировать дорогу в населенном пункте, которая входит в реестр муниципальной собственности. Работы по ее содержанию выполняет Муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство».

Как рассказал Михаил Собакин, на встрече договорились, что администрация рассмотрит возможность включения капремонта дороги в муниципальную программу на следующий год.

«До этого момента будем поддерживать ее в нормативном состоянии, обеспечивая подсыпку и выравнивание», — добавил руководитель муниципалитета.

Второй посетитель задал Михаилу Собакину вопрос о комиссионном обследовании жилого помещения в многоквартирном доме для проведения работ. Глава побеседовал с обратившимся и дал необходимые разъяснения.

Напомним, попасть на личный прием к главе Чехова Михаилу Собакину может любой житель муниципального округа. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте администрации. Также можно лично приехать в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, площадь Советская, дом № 3, кабинет № 2. Подробности по записи: +7 (496) 726-89-96.