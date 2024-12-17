Глава Чехова Михаил Собакин провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ

Особое внимание было уделено вопросам догазификации. Представители СНТ «Дружба завода "Серп и Молот"», «Союз 4» и СНТ «Чехов» подняли проблему включения своих территорий в программу догазификации. Михаил Собакин пояснил, что в настоящее время данные СНТ не входят в границы утвержденного генерального плана. Однако по итогам встречи было достигнуто соглашение, что заявители подготовят письменное обращение в управление земельно-имущественного комплекса администрации округа. Со своей стороны администрация предложит включить указанные СНТ в программу догазификации.

«Мы готовы рассмотреть возможность включения этих СНТ в программу догазификации. Для этого важно оформить заявление в установленном порядке, чтобы мы могли оперативно проработать вопрос», — подчеркнул Михаил Собакин.

Все жители, обратившиеся на прием, получили разъяснения по своим вопросам. Напомним, что записаться на личный прием к главе округа можно заполнив форму на официальном сайте администрации или лично обратившись в службу по работе с обращениями граждан по адресу: Советская площадь 3, кабинет № 2.

Дополнительную консультацию о записи можно получить по телефону: +7 (496) 726-89-96.