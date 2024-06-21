Глава Чехова Михаил Собакин провел инспекцию центральной части округа

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинспектировал центральную часть округа, включая улицы Лопасненскую, Московскую и Дружбы. В ходе обхода он выдал ряд поручений руководству управляющей компании.

Среди главных задач числятся удаление сухих деревьев, установка замка на открытый подвал, покраска детской площадки, закрашивание граффити и ремонт бордюров.

Особое внимание уделили состоянию пешеходных дорожек. Глава округа настоятельно рекомендовал более тщательно убирать снег зимой. Под управлением компании «ЖКХ города Чехова» находится 385 домов и почти два миллиона квадратных метров обслуживаемой площади. Чтобы поддерживать округ в опрятном состоянии, специалисты администрации регулярно осуществляют обходы территории.

Руководство компании «ЖКХ города Чехов» подчеркнуло необходимость усиления уборки придомовых территорий. В ходе месяца по благоустройству были выявлены недочеты, такие как неокрашенные цоколи и входные группы, а также непрокрашенные и неровные элементы инфраструктуры. Все замечания главы округа были приняты к исполнению.